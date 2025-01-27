اليوم وغدًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وتحذر من الظواهر الجوية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقريرها بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، محذرة من ظواهر جوية بارزة على مختلف المناطق، تشمل الأمطار، الشبورة المائية، والرياح النشطة. ويتزامن ذلك مع استمرار الأجواء الباردة خلال الليل وفي الصباح الباكر.

طقس معتدل نهارًا وشديد البرودة ليلًا

أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن طقس اليوم وغدًا سيشهد اعتدالًا في درجات الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع طقس دافئ نسبيًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما خلال الليل، فتتحول الأجواء إلى شديدة البرودة على كافة الأنحاء، مع احتمال وصول الصقيع إلى المزروعات في مناطق وسط سيناء، ما يستدعي الحذر للحفاظ على المزروعات من التلف.

الشبورة المائية: خطر على الطرق السريعة والزراعية



أوضحت الهيئة أن الشبورة المائية ستظهر بشكل كثيف خلال الساعات الأولى من صباح اليوم وغدًا، خاصة على الطرق الزراعية، السريعة، والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

ووفقًا للبيان، قد تصل الشبورة إلى حد الضباب، مما يؤدي إلى ضعف الرؤية الأفقية، وهو ما يتطلب توخي الحذر الشديد أثناء القيادة خلال هذه الأوقات.

أمطار متفرقة على السواحل الشمالية والوجه البحري



بالنسبة للظواهر الجوية الأخرى، أكدت الأرصاد أن مناطق السواحل الشمالية الشرقية ستشهد أمطارًا متوسطة اليوم الاثنين، بينما قد تمتد هذه الأمطار بشكل خفيف إلى مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أما يوم الثلاثاء، فمن المتوقع تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

رياح نشطة على جنوب سيناء



وأضافت الهيئة أن نشاط الرياح سيتركز اليوم الاثنين على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، مما قد يزيد الإحساس ببرودة الطقس في هذه المناطق، ويؤثر على الأنشطة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء



القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة مئوية، الصغرى 11 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة مئوية، الصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 22 درجة مئوية، الصغرى 10 درجات.

نصائح هامة للمواطنين

للسائقين: توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة الكثيفة. ينصح باستخدام المصابيح الأمامية والالتزام بالسرعات المنخفضة.

للمزارعين: اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المزروعات في وسط سيناء من الصقيع.

للأفراد: ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال الليل والصباح الباكر.

لسكان المناطق الساحلية: الابتعاد عن الأماكن المفتوحة أثناء نشاط الرياح واحتمال تساقط الأمطار.

للصيادين وأصحاب الأنشطة البحرية: تجنب الصيد أو الإبحار في جنوب سيناء أثناء نشاط الرياح.

حافظوا على سلامتكم باتباع الإرشادات، وتابعوا النشرات الجوية أولًا بأول للتعرف على أي تحديثات في الأحوال الجوية.