وكيل تعليم الفيوم: مراعاة مصلحة الطالب أولًا أثناء عملية التصحيح الشهادة الاعدادية

محافظات
وكيل تعليم الفيوم
وكيل تعليم الفيوم

عقد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا مع موجهى عموم المديرية، بحضور الأستاذة ريحاب عريق، وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والدكتورة كريمة أبوالمجد، رئيس لجنة الإشراف على تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، في إطار متابعة سير أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية.

 

قام موجهي عموم المديرية بعرض نسب تصحيح العينة العشوائية على مدير المديرية، حيث اطمأن على سير العمل بلجان التصحيح وتقدير الدرجات وفقًا للمعايير الدقيقة والشفافة المتبعة في تصحيح الأوراق، وأشاد بما تم من دقة في تقدير الدرجات وحرص الموجهين على تطبيق جميع الضوابط الوزارية بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب.

 

أكد الدكتور خالد قبيصي، خلال الاجتماع، على أهمية التركيز على مصلحة الطالب أولًا أثناء عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية.

 

وأشار إلى ضرورة الالتزام التام بالشفافية والدقة في تصحيح الأوراق، مع مراعاة مصلحة الطلاب وضمان حصولهم على الدرجات التي يستحقونها، على أهمية أن يتسم التصحيح بالعدالة التامة، وألا يتم التسرع في اتخاذ أي قرارات قد تؤثر على حقوق الطلاب.

 

وأكد "قبيصي" على أن التصحيح  هو جزء أساسي من تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على تقديم كل الدعم للمعلمين والمصححين لتحقيق نتائج عادلة، حيث أشار إلى أن سير العمل يتم في بيئة منضبطة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع مراعاة كافة الإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في التقدير.

 

حيث تابع وكيل الوزارة، ويرافقه وكيل المديرية، لجنة النظام والمراقبة ولجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، بمدرسة الشهيد عبدالرحمن البشيهي الثانوية للبنات بشرق الفيوم، بحضور الأستاذ محمد عبدالفتاح رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

 

أكد وكيل الوزارة إلى أهمية تطبيق معايير العدالة والمصداقية في تقدير الدرجات، بحيث يحصل كل طالب على حقه كاملًا وفقًا لأدائه الفعلي في الامتحانات، وأكد على أن الالتزام بتلك المعايير يسهم في تحسين جودة التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، مع التأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق لتحقيق هذا الهدف.

 

وجاء هذا الاجتماع في إطار حرص وكيل الوزارة على متابعة سير العمل عن كثب وضمان أن تكون عملية التصحيح خالية من أي أخطاء أو تسرع، من أجل ضمان حقوق الطلاب في الحصول على التقييم العادل.

 

 

 

 

 

 

 

txt

مدير تعليم الفيوم يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية من داخل غرفة العمليات بالمديرية

32c54698-9b0d-4c5a-8e78-6042fdc44a4b
32c54698-9b0d-4c5a-8e78-6042fdc44a4b
96958a3f-cdb8-43a8-b3aa-3ba23e6f5ebf
96958a3f-cdb8-43a8-b3aa-3ba23e6f5ebf
الفيوم تعليم الفيوم الدقة والشفافية تقييم اوراق الامتحانات مصلحة الطالب موجهي العموم

مواد متعلقة

تأجيل جلسة محاكمة متهم بقتل شاب لخلافات على النسب بالفيوم

مصرع سيدة أثناء عبورها الطريق أمام نادي قارون في الفيوم

وكيل أوقاف الفيوم: الإسراء والمعراج هى رحلة الأمل المتجدد في نفوس المؤمنين بالسعة بعد الضيق والفرج بعد الشدة

محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

مباحث سنورس بالفيوم.. تضبط "مسجل شقى خطر بحوزته مخدر الحشيش وآيس قبل ترويجها

محافظ الفيوم يتسلم المخططات الاستراتيجية العامة المعدلة لمدينتي "الفيوم ويوسف الصديق"

إصابة أسرة كاملة بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة بالفيوم

إصابة 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة سفاري بوادي الريان بالفيوم

الأكثر قراءة

عاجل- من النزوح إلى العودة.. آلاف الفلسطينيين يعيدون الحياة لشمال غزة بدموع وفرح

قرار عاجل من المحكمة بشأن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

أمير عزمي: فوز الزمالك اليوم مهمًا للحفاظ على فرصنا في المنافسة على لقب الدوري قبل لقاء بيراميدز

جروس:سعيد بتسجيل المهاجمين في لقاء اليوم.. ولا بد من وجود بديل لهذا اللاعب

عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الونش وناصر منسي

تشكيل حرس الحدود ومودرن سبورت فى لقاء اليوم

اتحاد جدة يسقط أمام ضمك بثنائية في دوري روشن السعودي

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على تشيلسي بفوز مثير 3-1 في قمة الدوري الإنجليزي بمشاركة النجم المصري عمر مرموش