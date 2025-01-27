بيت الزكاة والصدقات يعلن:وصول القافلة العاشرة ميناء رفح البري تمهيدًا لدخولها غزة

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قافلة بيت الزكاة
قافلة بيت الزكاة والصدقات

أعلن بيت الزكاة والصدقات يعلن وصول القافلة العاشرة فجر اليوم الاثنين ميناء رفح البري تمهيدًا لدخولها قطاع غزة، في رحلة استغرقت 15 ساعة، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بمشاركة  85 دولة حول العالم، وذلك بدعم القيادة السياسية والتنسيق مع الجهات المعنية.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 27 من يناير 2025م، وصول 305 شاحنة عملاقة و11 سيارة إسعاف اصطفت أمام ميناء رفح البري من الجانب المصري، محملة بأكثر من 4200 طُن من المساعدات الإنسانية العاجلة التي تضم أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية، بالإضافة إلى كميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة، والمعلبات، وأدوات الإعاشة للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أنه من المقرر أن تعبر القافلة إلى الجانب الفلسطيني في إطار مشاركة بيت الزكاة مع صندوق «تحيا مصر» في أكبر قافلة مساعدات إنسانية، حيث انطلقت أمس الأحد تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية».

تعد القافلة العاشرة هي أكبر قافلة يرسلها «بيت الزكاة والصدقات» إلى إخواننا في غزة في إطار حملة «أغيثوا غزة» التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، انطلاقًا من الواجب الديني والشرعي والالتزام الإنساني والأخلاقي تجاه أهلنا في غزة، ونصرة لهم، في ظل ما يتعرضون له من مأساة إنسانية.

استقبل قطاع غزة منذ بدء العدوان الغاشم، تسع قوافل إغاثية لبيت الزكاة والصدقات ليصل عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة حتى الآن 1050 شاحنة، بإجمالي 16500 طن من المساعدات الإغاثية.
 

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