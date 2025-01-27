وزير الأوقاف يشهد الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية بالقاهرة

حضر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي نظمته المحكمة الدستورية العليا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى شمل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء - رئيس الاجتماع؛ والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ؛ والمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا. كما شارك رؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية بالدول الإفريقية، وعدد من السفراء والوزراء، في جلسات المؤتمر التي ركزت على تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين دول القارة الإفريقية.

ومثل وزارة الأوقاف في هذه الفعالية إلى جانب وزير الأوقاف، المستشار جلال الدين محمد عبد العاطي، المستشار القانوني للوزارة، والكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف.

وتأتي مشاركة وزارة الأوقاف في هذا الحدث الكبير تأكيدًا على إجلال المحكمة الدستورية العليا كقلعة لدستور مصر العظيم ولدورها الوطني في دعم سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة والمساواة. كما تؤكد هذه الخطوة حرص الوزارة على تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية من خلال دعم التواصل المشترك، وتبادل الخبرات، وتعزيز الحوار، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي.

كما أشاد المشاركون بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم أطر التعاون الإفريقي، وبالأخص في المجالات القانونية والدستورية، مؤكدين أهمية هذه الاجتماعات في تحقيق التكامل بين الدول الإفريقية وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا.