بروتوكول تعاون بين هيئة الرعاية الصحية بأسوان ومديرية الشباب والرياضة

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بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين شباب والرياضة والرعاية الصحية باسوان

 وقع فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان بروتوكول تعاون مشترك مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان 

بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، ممثلا عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وممثلا عن وزارة الشباب والرياضة.

 

في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل الدور المجتمعي في التوعية والتثقيف الصحي

يهدف البروتوكول إلى تعزيز الجهود التوعوية والتثقيف الصحي في مختلف المجالات،  كما يتضمن التعاون تنظيم فعاليات وبرامج مشتركة تستهدف رفع الوعي بأهمية الصحة العامة، وتشجيع تبني أنماط حياة صحية بين أفراد المجتمع، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في تعزيز الصحة العامة وتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.

و بحضور الدكتور محمد نور، مدير إدارة رضاء المنتفعين بأسوان، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن كيان "سند شباب الصعيد".

ويأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطوير الخدمات الصحية والتواصل مع مختلف القطاعات المجتمعية لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات الصحية بأسوان.

أهمية الصحة العامة الهيئة العامة للرعاية الصحية الشباب والرياضة المشاركة المجتمعية مختلف المجالات

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