توزيع بطاطين وألحفة (30) قرية للأولى بالرعاية بأسوان

نجحت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان بالتعاون جمعية الأورمان ضمن حملة "ستر ودفا واطعام" فى توزيع عدد 1500 بطانية ولحاف للأسر الأولى بالرعاية بعدد (30) قرى وهم قري سلوا بحرى وجعفر الصادق وحجازة والرغامة شرق والفؤادية والتوفيقية والاصلاح وجبل تفوق بمركز كوم امبو، وقرى الشرفا وحاجر البصيلية والمعمارية والغنيميه والمريناب والقنادله والزنيقه وابوغلاب والرديسية والطوناب بمركز ادفو، وقرى الشطب وفارس والمنصوريه وبنيان بمركز دراو، وقريتي الشيخ هارون والسيل الريفي بمركز أسوان فى محافظة أسوان.



وأكد “محمد يوسف" وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، ان توزيع البطاطين والألحفة جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من االبطاطين، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.



من جانبه أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان التوزيع جاء ضمن حملة "ستر ودفا واطعام" التى اطلقتها الجمعية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، لمجابهة فصل الشتاء ولرفع العبء والمعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وليحيوا حياه كريمة.



مشيرا ان التوزيع تم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، مؤكدا ان المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.



مضيفًا أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى ومدن أسوان تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر إلى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.



والجدير بالذكر أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.