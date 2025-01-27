افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى دراو المركزي في أسوان

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى دراو المركزى الجديد، والمدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بطاقة 40 ماكينة بما يساهم فى خدمة 105 حالة مرضية لتلقى جلسات الغسيل الكلوى بها.

موضحًا بأنه بالتوازى مع ذلك جارى تحقيق الجاهزية الكاملة بالمستشفى فى كافة الأقسام والتخصصات لخدمة نحو 150 ألف نسمة، وذلك إنطلاقًا من إعتبار توفير الرعاية الطبية والعلاجية للمواطن الأسواني تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتكون بالجودة العالية، وللإطمئنان على منظومة التشغيل وتقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل بالمرور الميدانى على الأقسام المختلفة، ومن بينها قسم الغسيل الكلوى الجديد بمستشفى دراو المركزى، وتم نقل تهانى محافظ أسوان للمترددين على المستشفى بمناسبة تشغيل القسم لتوفير الخدمات المتنوعة بجودة متميزة.

فيما أشار الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأنه بناءًا على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة تم دعم قسم الغسيل الكلوى بأحدث التقنيات الطبية.

كما أوضح الدكتور أحمد ربيع مدير مستشفى دراو، أن وحدة الغسيل الكلوى الجديدة تضم أقسام متعددة لتقدم الخدمة للمرضى المترددين عليها، ومنها سلبى الفيروسات الكبدية، وأيضًا مرضى الغسيل الكلوى مصابى فيرس "سي" و"بي"، لافتًا إلى أنه يضم قسم لمرضى الطوارىء وقسم غسيل كلوى للأطفال بقدرة إستيعابية تصل إلى 320 مريض.