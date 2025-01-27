محافظ مطروح يعلن توفير 298 فرصة عمل للشباب بمحطة الضبعة

ثمن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الجهود المبذولة من مكاتب التشغيل بمديرية العمل بمطروح فى توفير مزيد من فرص عمل لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أنه تم توفير 298 فرصة عمل للشباب من أبناء مطروح والوافدين، من العمالة الفنية بالشركات العاملة بالمشروع القومى للطاقة السلمية بمحطة الضبعة النووية خلال شهري ديسمبر الماضي، كالتالي (105 وظيفة حداد مسلح و55 لحام كهرباء وعدد 14 مشرف و37 موظف عادى وعدد 10 طباخ ومساعد وعدد 9 مهندسين و5 أمين مخزن وعدد 5 سائق و5 فنى معمل وعدد 5 مترجم عام وعدد 5 وظائف موارد بشرية وعدد 20 براد و8 مسئول سلامة وصحة مهنية وعدد 10 رئيس قسم وعدد 5 وناش)، وذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح، فى التشغيل، خاصة مع ما توفره المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة، من فرص العمل للشباب.

وأوضح خالد عبد العزيز مدير عام مديرية العمل بمطروح، أن التعيين فعلى مؤقت من خلال شهادات القيد المرتدة للمديرية من المنشآت جهات التشغيل، طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك بعد حصول المعينين على شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة، عن طريق إدارة التدريب المهني بمديرية العمل، وكذلك اجتياز اختبارات المقابلة الشخصية بالشركات.

وأكد محافظ مطروح، استمرار جهود المحافظة، بالتعاون مع الشركات العاملة على أرض مطروح، في توفير مزيد من فرص العمل للشباب، لتحقيق الاستقرار لهم والحد من البطالة.