السجن 5 سنوات للبلوجر هدير عاطف و7 سنوات لطليقها بتهمة النصب

حوادث
هدير عاطف وطليقها
هدير عاطف وطليقها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة البلوجر هدير عاطف بالسجن 5 سنوات ومعاقبة طليقها بالسجن 7 سنوات، بتهمة النصب علي المواطنين. 

تواجه المتهمة البلوجر هدير عاطف، وآخرون اتهامات، بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، لجمع أموال منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردها.

وكانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر  هدير عاطف لاتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملة.

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