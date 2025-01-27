«سين وجيم».. كل ما تريد معرفته عن استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025

استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025 تعد من الموضوعات التي تشغل الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الحالية لما لها من دور في التقديم باختبارات العام الحالي 2024 – 2025.

استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025

وتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025 وذلك لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بتلك الاستمارة وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني.

هل تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025 شرط دخول الامتحان؟

تسجيل الاستمارة شرط لدخول امتحانات الثانوية العامة 2025، ويجب أن يتأكد الطلاب من صحة البيانات التى يتم تسجيلها إلكترونيا قبل طباعة الاستمارة الإلكترونية، على أن يحتفظ الطالب بالاستمارة الإلكترونية ويتقدم بها إلى المدرسة مع الأوراق المطلوبة.

طلاب الثانوية العامة

ما هي الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025؟

شهادة ميلاد حديثه للطالب أصل وصورة منها.

4 صور شخصية مكتوب عليهم اسم الطالب كمبيوتر وخلفية بيضاء وهى نفس الصورة التي يحملها الطالب على الاستماره الإلكترونية.

طابع صندوق دعم مشروعات فئة 10 جنيهات يلصق علي الاستمارة.

إيصال دفع رسم الامتحان أصل وصورة منه.

صورة بطاقة ولى الأمر.

صورة بطاقة الطالب.

صورة إيصال دفع تأمين التابلت

صورة إيصال دفع مصروفات المدرسة.

صورة إيصال سداد رسوم التقدم للامتحانات.

الاستمارة الإلكترونية أصل وصوره منها.

ما خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025؟

الدخول إلى بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم.

الدخول إلى رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحانات HTTPS://MOE-REGISTER.EMIS.GOV.EG/.

اختيار "تسجيل الدخول".

الضغط على "تسجيل الدخول".

استيفاء البيانات المطلوبة، ويجب على الطالب تدقيق البيانات داخل الاستمارة قبل طباعتها وتسليمها للمدرسة.

إضافة صورة شخصية للطالب أثناء تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة خلفية بيضاء.

طلاب الثانوية العامة

ما هو آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2025؟

آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس 20 فبراير المقبل ويبدأ الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد 9 فبراير المقبل وآخر موعد لتسليم الطلاب الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025.

