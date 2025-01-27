رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض طباعة المنسوجات كمشاريع صغيرة

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض مشروع التخرج لطلاب البكالوريوس بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بكلية الفنون التطبيقية تحت عنوان "طباعة المنسوجات كمشاريع صغيرة ومتناهية الصغر"، وذلك بحضور نخبة من قيادات الجامعة والكلية وممثلي اتحاد الصناعات المصرية.

شهد الافتتاح حضور كل من الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتورة نهلة عبد المحسن وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان أبو طالب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نجلاء الوكيل رئيس قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز.

كما حضر المعرض المهندس وليد كامل مدير أول التسويق بمركز تحديث الصناعة، والمهندسة إيمان السويفي مدير بالمركز، إلى جانب لفيف من أساتذة القسم وطلاب الكلية.

وأشرف على المعرض نخبة من الأساتذة المتخصصين وهم الدكتورة هبه فاروق الصباغة بقسم طباعة المنسوجات الصباغة والتجهيز، والدكتور عمرو علام استاذ التجهيز بقسم طباعة المنسوجات الصباغة والتجهيز، الدكتور محمد عفيفي استاذ التصميم بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، بمعاونة مجموعة متميزة من الهيئة المعاونة بالقسم.

وخلال تفقده للمعرض، أثنى الدكتور السيد قنديل على المستوى المتميز للأعمال المعروضة، مؤكدًا أنها تواكب متطلبات السوق وتمثل نواة حقيقية لعلامات تجارية عالمية منافسة. 

وشدد على أهمية توافق التصميمات مع احتياجات المستهلك المستهدف مع مراعاة الجوانب الاقتصادية ومعايير الجودة.

من جانبها، أشادت الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية بمستوى الطلاب المشاركين وجهود الأساتذة المشرفين، مؤكدة أن المعرض يعكس الرؤية التطويرية للكلية في ربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل.

ووجه رئيس الجامعة بتعميم هذه التجربة على جميع أقسام كليات الفنون التطبيقية والجميلة والتربية الفنية، مع التأكيد على توفير كافة الإمكانيات للترويج لإبداعات الطلاب. 

كما نصح الطلاب بأهمية الاستعداد الجيد لسوق العمل والتوجه نحو ريادة الأعمال في مجالات تخصصهم.

اختتم المعرض في أجواء مبهجة وسط سعادة غامرة من الحضور، معبرين عن تقديرهم للمستوى المتميز للأعمال المعروضة والتنظيم المحكم للفعالية.

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الفنون التطبيقية اتحاد الصناعات المصرية رئيس جامعة حلوان

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