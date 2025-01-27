الأهلي السعودي يتوصل لاتفاق شفهي لضم صخرة دفاع آيندهوفن

توصل الأهلي السعودي لاتفاق شفهي مع آيندهوفن الهولندي على ضم المدافع البلجيكي الشاب ماتيو دامس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الأهلي السعودي يقترب من ضم البلجيكي ماتيو دامس

ووفقًا لما ذكره الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات، فإن الأهلي وآيندهوفن توصلا لاتفاق على انتقال ماتيو دامس إلى صفوف النادي السعودي.

وقال رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "يتم حاليا مراجعة العقود، ثم موعد السفر لإجراء الفحوصات الطبية في السعودية، وبعد ذلك ينضم اللاعب بشكل رسمي إلى الأهلي".

ومن المنتظر أن يوقّع ماتيو دامس على عقد طويل الأمد مع الأهلي، خاصة في ظل احتياج النادي السعودي لقلب دفاع.

وخاض المدافع البلجيكي ماتيو دامس البالغ من العمر 20 عاما مع فريقه الهولندي آيندهوفن في الموسم الحالي 26 مباراة.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة من 17 مباراة.

ويستعد كبير جدة لمواجهة سهلة نسبيا أمام نظيره العروبه يوم الخميس القادم، في إطار منافسات الدوري السعودي الممتاز.