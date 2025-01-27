عاجل|اليونيسف والمجلس الثقافي البريطاني يطوران مناهم اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية

بهدف تعزيز شراكتهما لتطوير إطار لمنهج اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية العليا في مصر، وقع كل من المجلس الثقافي البريطاني ومنظمة اليونيسف في مصر بيان نوايا خلال فعالية رفيعة المستوى نظمها المجلس الثقافي البريطاني في القاهرة وذلك بحضور شخصيات بارزة من الحكومة والمنظمات الدولية والمحلية.

ويأتى التوقيع بعد نجاح المجلس الثقافي البريطاني في تطوير إطار موضوعي لمنهج اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ثانية للصفوف التعليمية من السابع إلى الثاني عشر وذلك كجزء أساسي من برنامج إصلاح التعليم 2.0 في مصر.

كما تهدف الشراكة بين الجانبين إلى وضع إطار لمنهج يعتمد على التعليم القائم على الأدلة يتسق من حيث المضمون ويتوافق مع المعايير الدولية، بجانب القدرة على تمكين الطلبة من تحسين مهاراتهم اللغوية بما يعزز المهارات الاساسية المطلوبة في القرن الواحد والعشرين.

وتنص الشراكة على أن يقود المجلس الثقافي البريطاني عملية التطوير لإطار المنهج التعليمي استنادا على خبراته الواسعة في وضع المناهج وقدرته الثابته عمليا على تضمين الموضوعات الرئيسية مثل المهارات الحياتية. وبجانب ذلك سيقوم المجلس أيضا بتنظيم جلسات لبناء القدرات للكوادر التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر لضمان تنفيذ إطار العمل بفعالية.

وفي تعليقه على الاتفاق أكد مارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر قائلا: "يسعدنا في المجلس الثقافي البريطاني التعاون مع منظمة اليونيسف لتطوير منهج اللغة الإنجليزية لدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في استراتيجيتها الواضحة لإصلاح التعليم، لقد عملنا على مدار ٩٠ عاما في مصر بهدف تعزيز المعرفة والفهم الأوسع للغة الإنجليزية وتحسين مهارات الشباب في اللغة الإنجليزية مما يمكنهم من الوصول إلى الفرص وبناء الروابط الدولية. ونحن نؤمن بأن التعليم والتعلم والتقييم عالي الجودة والشامل للغة الإنجليزية يعزز الفرص الأكاديمية والمهنية والاجتماعية، مما يمكن الشباب في مصر من المشاركة الفعالة في المجتمع العالمى حيث يستند عملنا في التعليم الأساسي والثانوي للغة الإنجليزية إلى تحقيق هدف المجلس الثقافي البريطاني المتمثل في بناء الثقة والفهم بين شعوب المملكة المتحدة والدول الأخرى".

ومن جانبها ستدعم اليونيسف في مصر هذا التعاون من خلال التنسيق والإشراف على عملية التطوير بالاضافة إلى العمل مع وزارة التربية والتعليم وأصحاب المصلحة الآخرين مع المساهمة في وضع مكونات لمنهج شامل يراعي الفوارق بين الجنسين والابتكار الرقمي وهو ما يعكس التزام كلا المؤسستين بتعزيز نهج متكامل يتضمن مبادئ المساواة بين الجنسين، الابتكار الرقمي والتعليم الأخضر.

وفي سياق متصل، قالت ناتالي ماير نائب ممثل منظمة اليونيسف في مصر:" تفخر اليونيسف بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بمناسبة ذكرى مرور 90 عاما على تأسيسه لتطوير إطار منهج اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية في مصر بما يعكس التزامنا المشترك بتزويد الطلاب بالكفاءات اللغوية ومهارات القرن الحادي والعشرين اللازمة للنجاح في عالم سريع التغير، وذلك في إطار رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإصلاح".

كما أضاف الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التعليم لشؤون تطوير المناهج ومدير الإدارة المركزية لتطوير المناهج قائلا: "إن وزارة التربية والتعليم ترحب بالشراكة بين المجلس الثقافي البريطاني واليونيسيف وهو مايمثل تعاونا مثمرا في تطوير منهج اللغة الإنجليزية بما يعكس التزاما مشتركا بتحسين جودة التعليم وتوسيع الفرص التعليمية للطلاب ونحن نعتبر هذه المبادرة خطوة محورية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع التعليم".

ومن المنتظر أن يشكل هذا التعاون خطوة هامة نحو تحسين جودة التعليم في مصر وإعداد الطلاب ليصبحوا مواطنين عالميين قادرين على تلبية متطلبات العالم الحديث، كما سيهيئ إطار العمل الأساس لإطلاق مبادرات مستقبلية تبني على هذا العمل مع التطلع قدما للحصول على تمويل إضافي لمواصلة التقدم في تطوير المناهج الدراسية.

ويفخر المجلس الثقافي البريطاني بقيادة هذا المشروع الذي من شأنه أن يحدث تحولا إيجابيا هاما ويثق بأن شراكته مع منظمة اليونيسف في مصر ستحدث تأثيرا مستداما وملموسا على التعليم في مصر.

