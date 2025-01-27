التشكيل الرسمي لمواجهة الشباب والفيحاء في الدوري السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد الشباب لمواجهة قوية امام نظيره الفثحاء، في إطار منافسات الدوري السعودي الممتاز، لموسم 2024-2025.

الشباب يواجه الفيحاء في دوري روشن

ويستضيف ملعب الشباب المواجهة المرتقبة بين الشباب والفيحاء، وتنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت مصر وفلسطين، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي.

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بقيادة بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام ضمك في دوري روشن السعودي

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تشكيل الاتحاد المتوقع أمام ضمك في الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي

وجاء تشكيل فريق الشباب، كالتالي:

عبدالله المعيوف - محمد الثاني - نادر الشراري - نواف الغليميش - روبرت رينان - مصعب الجوير - كريستيان جوانكا - دانيال بودينس - جاك بونوفينتورا - هارون كمارا - عبدالرازق حمدالله.

ويحتل الشباب المركز السادس في ترتيب جدول الدوري السعودي، برصيد 26 نقطة، من 16 مباراة.

في المقابل، جاء تشكيل فريق الفيحاء، كالتالي:
اورلاندو موسيكرا - مخير الرشيدي - سامي الخيبري - كريس سمولينج - محمد البقعاوي - فارس عابدي - منصور البيشي - اوتابيك شوكورف - اليخاندرو بوزوبلو - رينزو لوبيز - فاشون ساكالا.

ويأتي فريق الفيحاء في المركز الرابع عشر بترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة، من 16 مباراة.

القنوات الناقلة لمواجهة الشباب والفيحاء في دوري روشن

يمكنكم متابعة المواجهة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة SSC EXTRA 2HD.

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