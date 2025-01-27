كريم رمزي يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لضم بن شرقي: النجم المغربي يخضع للكشف الطبي اليوم

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن كواليس مفاوضات الأهلي لضم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: الأهلي فتح خط المفاوضات مع أشرف بن شرقي قبل نحو شهرين، وكانت هناك محاولات من الأحمر لإقناع اللاعب.

وتابع كريم رمزي: الأزمة كانت في راتبه الكبير، لكن توصل الأهلي لاتفاق معه للحصول على مليون و300 ألف دولار في الموسم.

وواصل كريم رمزي: الأهلي أخطر أشرف بن شرقي أن يخلص نفسه من الريان القطري، والنادي يبحث عن بديله ووقتها سيعلن الأهلي عن صفقته.

واختتم كريم رمزي: المعلومة الأهم والأكيدة التي وصلت لي حاليا، أن الطرفين اتفقا على كل التفاصيل وسيخضع أشرف بن شرقي للكشف الطبي في قطر اليوم، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة غدا.