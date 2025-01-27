عاجل - "خط أحمر لا يُساوم عليه".. القوى السياسية تدين دعوات ترامب لتهجير الفلسطينيين

أكد حزب مستقبل وطن استنكاره الشديد ورفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، واصفًا هذه الدعوات بأنها "تجاهل صارخ للقانون الدولي وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني".

حزب مستقبل وطن: تهجير الفلسطينيين خطر على الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية

وشدد الحزب في بيانه على أن هذه المحاولات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية، وتكريسًا لسياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف التي تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية وتحويل الفلسطينيين إلى لاجئين دائمين.

وأشار الحزب إلى أن مصر لن تقبل أبدًا أن تكون جزءًا من أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا على موقف القيادة المصرية الرافض لتلك المقترحات، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإيقاف هذه المخططات.

حزب الوفد: إنهاء الاحتلال هو الحل.. لا التهجير القسري

وشدد حزب الوفد في بيان رسمي على رفضه الكامل لأي محاولة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرًا أن ما يجري يمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية والإنسانية، وأن الحل العادل للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الحزب إلى أن الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وخاصة التهجير القسري، تهدف إلى فرض واقع جديد يخالف قرارات الشرعية الدولية، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التصدي لهذه الانتهاكات وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: دعم أمريكي لسياسات الاحتلال الإجرامية

وأوضح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن تصريحات ترامب تمثل دعمًا أمريكيًا صريحًا لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على القتل والتهجير، ووصفها بأنها “شراكة في جرائم الحرب”، لافتًا إلى أن هذه التصريحات تشكل تهديدًا مباشرًا للقضية الفلسطينية وللأمن الإقليمي، داعيًا الجامعة العربية إلى اتخاذ موقف حاسم لمواجهة هذه المخططات.

كما شدد الحزب على أهمية التنسيق بين مصر والأردن وفلسطين، والعمل على إفشال أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا، مع تعزيز الدعم العربي والدولي لإعادة إعمار قطاع غزة وضمان حق الفلسطينيين في العودة.

حزب المصريين الأحرار: تهجير الفلسطينيين خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه

واعتبر حزب المصريين الأحرار أن الدعوة لتهجير الفلسطينيين تمثل تعديًا خطيرًا على حقوقهم، مشيرًا إلى أن هذا الطرح لن يقبله الشعب المصري بأي حال من الأحوال، مشددًا على ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المناطق المحيطة بمعبر رفح لضمان استئناف تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأكد الحزب أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع إقليمي، بل هي قضية عدالة وحقوق إنسان، مشيرًا إلى أن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال.

حزب الإصلاح والنهضة: تهجير الفلسطينيين انتهاك للهوية الوطنية الفلسطينية

فيما أعرب حزب الإصلاح والنهضة، عن رفضه القاطع للدعوات الأمريكية بتهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات لا تخدم إلا أجندة الاحتلال الإسرائيلي، وتزيد من تعقيد الأزمة بدلًا من حلها.

وأكد الحزب موقف مصر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات للنيل من حقوقه الوطنية.

الحركة المدنية الديمقراطية: مخططات تهجير الفلسطينيين استمرار للصهيونية العالمية

ووصفت الحركة المدنية الديمقراطية تصريحات ترامب بأنها "جزء من مخططات صهيونية عالمية متحالفة مع اليمين الأمريكي المتطرف"، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين بدعم أمريكي كامل.

وأكدت الحركة في بيانها، دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، مشددة على أن موقف مصر الرسمي والشعبي سيظل داعمًا لحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. وأعلنت الحركة عن نيتها تنظيم مؤتمر وطني ووقفة احتجاجية لإعلان رفض الشعب المصري لهذه التصريحات ودعمهم للحق الفلسطيني.