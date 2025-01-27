"إدارة الأزمات" في برنامج تدريبي بجامعة أسيوط

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جانب من البرنامج
جانب من البرنامج التدريبي

نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة أسيوط اليوم الإثنين فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان ادارة الأزمات.

 وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص الجامعة على رفع مستوى الوعي لدى العاملين بكيفية التعامل مع الأزمات من خلال إدارتها والسيطرة عليها بالقطاعات المختلفة؛ للحد من مخاطرها، فضلًا عن تعزيز الإدارة الاستباقية وتحويل الأزمات إلى فرص داعمة.

وأكد شوكت صابر أمين عام الجامعة سعي الجامعة، رفع وعي العاملين بأنواع الأزمات المختلفة، ودور كافة العاملين بالجهاز الإداري، في إدارة الأزمات، وإكسابهم مهارات الاتصال والتواصل أثناء حدوث الأزمات، ‬موضحًا أن البرنامج التدريبي، يضم عدد من المحاضرين المُتميزين، لمناقشة مفهوم الأزمة، وكيفية إدارتها، مع عرض بعض الأمثلة علي الأزمات، وأسباب حدوثها، وكيفية إدارة المخاطر.

وشهد البرنامج التدريبي حضور أسامة السيد أمين عام الجامعة المساعد، وعبد القادر مهران رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وخالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وبمشاركة نحو 38 من العاملين بالإدارات المختلفة من كافة قطاعات، وكليات الجامعة.

يشار إلى أن البرنامج التدريبي، تمتد فعالياته علي مدار يومين وتتناول عددًا من الموضوعات حول: مفاهيم إدارة الأزمة، ومبادئ إدارتها، وأنواع الأزمات، وخصائصها ومراحلها، ودور الاتصال في إدارة الأزمة، للدكتور أحمد سيد سباعي المدرس بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، كما يناقش البرنامج التدريبي؛ الأدوات العلمية لإدارة الأزمة، وأثر نظم المعلومات ونظم الخبرة في دعم قرارات الأزمة، ومعوقات اكتشاف الأزمات، والاجراءات الوقائية الواجب اتخاذها لإدارة الأزمات بفاعلية، وأهم الأسباب التي تؤدي إلى فشل إدارة الأزمات، للدكتورة لمياء عبد الناصر المدرس بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة.

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