شراكة استراتيجية بين وزارة الاستثمار و"IBDL" لتعزيز ريادة الأعمال في مصر

في خطوة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال المصرية أمام الشركات الناشئة، أبرمت مجموعة IBDL للتعلم اتفاقية تفاهم مع فلك للإستثمار التابعة لـ Egypt Venture بوزارة الاستثمار، المنصة الرائدة في دعم الابتكار وريادة الأعمال، بحضور خالد خلاف، الرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL، وأحمد حازم، الرئيس التنفيذي لفلك للإستثمار، وأسامة دولة، مستشار ريادة الأعمال في IBDL، إلى جانب عدد من ممثلي الجانبين.

تهدف الشراكة إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وشهادات مهنية دولية موجهة خصيصًا لرواد الأعمال، مع التركيز على بناء قدراتهم ودعم مشاريعهم لتحقيق النمو المستدام، كما تسعى الاتفاقية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال في مختلف القطاعات.

وخلال التوقيع، قال خالد خلاف، الرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL، إن هذه الاتفاقية تعكس رؤية المجموعة لدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة تتماشى مع المعايير الدولية، كما نسعى لتمكين رواد الأعمال من مواجهة تحديات السوق وتحقيق نجاحات ملموسة على أرض الواقع.

من جهته، أكد أحمد حازم، الرئيس التنفيذي فلك للإستثمار، حرص "فلك" الدائم لدعم الابتكار ورواد الأعمال في المنطقة، لافتًا إلى أن الشراكة مع IBDL تفتح أفقًا جديدة لدعم الأفكار الواعدة وتحويلها إلى شركات ناجحة ومستدامة، وهي شراكة تعكس رؤيتنا نحو توفير بيئة متكاملة تُمكّن رواد الأعمال من الوصول إلى الموارد والخبرات اللازمة للنمو والازدهار، وذلك من خلال المبادرة التي تسهم في تعزيز تعزيز منظومة ريادة الأعمال في المنطقة وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي.

فيما أضافت عبير خطاب، مدير إدارة البرامج والشراكات بـ فلك للإستثمار، ان التوجه العام في فلك هو إنشاء بيئة خصبة لريادة الأعمال من جميع الجهات، وخلق مناخ جاذب للاستثمار عن طريق تكوين شراكات استراتيجية مع مختلف الشركات والقطاعات التي تساهم بشكل فعال في بلورة ودعم الشركات الناشئة، مؤكده حرص فلك على تمكين رواد الأعمال من الوصول إلى الفرص والإمكانات التي تساعدهم في بناء شركات ناجحة ومستدامة، هذه الشراكة تعكس التزامًا بتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة، ونحن نتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي الذي سيحققه هذا التعاون على المشهد الاقتصادي في المستقبل.

من جانبه، أعرب أسامة دولة، مستشار ريادة الأعمال في IBDL، عن حماسه لهذه الشراكة، مؤكدًا أن دعم رواد الأعمال المصريين هو حجر الأساس لبناء اقتصاد مستدام ومبتكر، وهذه الشراكة مع فلك للمشاريع تعد خطوة نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال المحلية وتزويدها بالخبرات والموارد اللازمة لتحقيق التميز.

جدير بالذكر أنّ الاتفاقية تهدف إلى دعم رواد الأعمال وبيئة ريادة الأعمال من خلال:

• استوديو للشركات الناشئة لحلول الحكومات.

• تطوير مسارات تعليمية مبتكرة وبرامج تدريبية متخصصة لتأهيل رواد الأعمال.

• تقديم شهادات مهنية دولية تغطي مختلف جوانب ريادة الأعمال وإدارة المشاريع.

• تنظيم ورش عمل وبرامج إرشادية لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين.

• إطلاق حملات تسويقية مبتكرة للترويج للبرامج المشتركة.

وستعمل المؤسستان على إعداد ملاحق تفصيلية لكل مشروع، توضح الأهداف والمخرجات والجداول الزمنية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.، في خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار والتنمية، هدفها بناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على قيادة الاقتصاد الوطني، تأتي هذه الشراكة في إطار الجهود الوطنية لتعزيز دور الابتكار وريادة الأعمال كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مع الدعم الذي توفره مؤسسة فلك للمشاريع وخبرة مجموعة IBDL، نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا.