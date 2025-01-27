محافظ المنيا يتفقد مجمع المخابز بأبوقرقاص ويوجه بتطويره

واصل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا جولته الميدانية بمركز أبوقرقاص، لمتابعة الحالة العامة بعدد من القطاعات حيث تفقد مجمع المخابز بأبوقرقاص، ضمن خطة المحافظة لدفع العمل في المشروعات الإنتاجية كافة، والعمل على إيجاد مقترحات لاستغلال تلك المشروعات وتطويرها ورفع كفاءتها لتقديم خدمة لائقة للأهالي سواء بالمدن أو القرى.

أكد المحافظ على أهمية الاستفادة من أي مشروع إنتاجي أو خدمي، وبحث السبل المثلى لتطويره والوقوف على المعوقات التي تواجهه، مشددًا على ضرورة تذليل العقبات والمشكلات الخاصة بالمشروعات الإنتاجية ووضع حلول جذرية لها، لافتًا إلى أن تطوير المخابز لتوفير رغيف عيش بجودة عالية وبكميات تلبي احتياجات المواطنين.

ووجه المحافظ بدراسة تطوير مجمع المخابز لإنتاج رغيف خبز جيد ومدعم للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على حقه في الدعم بكفاءة وجودة عالية.

وخلال الجولة استمع المحافظ لشرح مفصل من المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، الذي أوضح أن المجمع يقع على مساحة 2 فدان ويعمل جزئيا بطاقة 15 جوالا يوميا لخدمة أهالي قرى ( كوم الزهير - كرم ابو عمر - صفط الشرقية - جريس - بني خيار).

رافق المحافظ، المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، هشام الضوى رئيس مركز أبوقرقاص.