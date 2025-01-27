ربيع ياسين: أحمد رضا كنز وقادر على تحقيق الإضافة لـ الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث ربيع ياسين نجم الكرة المصرية السابق، عن صفقات الأهلي الجديدة، وعلى رأسها أحمد رضا الوافد من بتروجت، والذي ضمه ياسين للفريق البترولي.

وقال ربيع ياسين، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: الأهلي ضم لاعبين سيمثلوا إضافة والأهلي في حاجة لهذه الصفقات وجميعنا كنا ننادي بذلك.

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وأضاف نجم الأهلي السابق: إدارة الأهلي تأخرت لأنها أرادت اختيار صفقات مميزة، والثلاثي يمثل إضافة رائعة للنادي، ولا شك أن الاختيار صعب لأنك تريد دائما أن تضم اللاعبين المميزين.

وتابع ربيع ياسين: قمت بضم أحمد رضا في بتروجت وأخبرته أنه لاعب مميز وأن عليه أن يجتهد، ولا شك أنه لاعب رائع وجوكر ولديه الشخصية المميزة وسينسجم سريعا مع الفريق.

واختتم ربيع ياسين: ما يميز أحمد رضا أنه لاعب جريء ويستطيع السيطرة على الكرة وبناء الهجمة، ويمكنه الخروج بالكرة من الخلف بدلا من تشتيتها، وهو كنز.

إدارة الأهلي اشرف بن شرقي أحمد رضا الأهلي

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