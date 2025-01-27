نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2025 وخطوات الاستعلام

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2025

ازدادت عمليات البحث بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 الترم الأول، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور الإعلان الرسمي للنتيجة بفارغ الصبر. وتأتي هذه النتيجة في وقت حاسم، حيث تُعد مؤشرًا هامًا لأداء الطلاب وتقييم مستواهم الدراسي قبل الانتقال إلى الصف الثالث الإعدادي. وقد انتهت الامتحانات التي أجريت في الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025، وتعمل مديريات التعليم حاليًا على إنهاء عمليات التصحيح والمراجعة بدقة لضمان نزاهة النتائج.

فيما يلي نقدم لكم تفاصيل كاملة عن موعد خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر الإنترنت.

موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 الترم الأول

حتى الآن، لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 الترم الأول. لكن من المتوقع أن تُعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة واعتماد النتائج رسميًا من قبل مديريات التربية والتعليم في كل محافظة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2025؟

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بسهولة من خلال المنصات الإلكترونية التي توفرها مديريات التعليم. وفي محافظة القاهرة، تتوفر النتائج عبر بوابة التعليم الأساسي.

خطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي

زيارة بوابة التعليم الأساسي من خلال الرابط المخصص. اختيار قسم "نتائج صفوف النقل". تحديد المرحلة "الإعدادية". اختيار الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025. تحديد الصف الثاني الإعدادي. إدخال رقم الجلوس، ثم الضغط على زر "استعلام" لعرض النتيجة.

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات المواد الأساسية وغير الأساسية على النحو التالي:

المواد الأساسية (المضافة للمجموع):

اللغة العربية: 40 درجة.

اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

الرياضيات: 30 درجة.

العلوم: 20 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

المجموع الكلي: 140 درجة.

المواد غير المضافة للمجموع:

التربية الدينية: 20 درجة.

التربية الفنية: 10 درجات.

الحاسب الآلي: 10 درجات.

أهمية نتيجة الصف الثاني الإعدادي في الاستعداد للصف الثالث الإعدادي

تشكل هذه النتيجة مؤشرًا هامًا لتقييم مستوى الطلاب في المواد الدراسية المختلفة، وتساعد في التعرف على نقاط القوة والضعف لتحسين الأداء خلال الفصل الدراسي الثاني. كما تمهد الطريق للاستعداد الجيد للصف الثالث الإعدادي، الذي يُعد من أهم المراحل الدراسية.