رمضان 2025.. بطلات مسلسل فهد البطل يظهرن بالحجاب

الفجر الفني
مسلسل فهد البطل
مسلسل فهد البطل

ينافس الفنان أحمد العوضي في السباق الرمضاني القادم 2025، بمسلسل جديد يحمل اسم فهد البطل، ومن المقرر عرضه علي قناة ON. 

بطلات مسلسل فهد البطل يظهرن بالحجاب 

ونشرت قناة ON عبر حسابها علي موقع إنستجرام، صور بطلات مسلسل فهد البطل: ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي، كارولين عزمي، وظهرن بالحجاب. 

قصة مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل، تقع أحداثه في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا في إطار صعيدي شعبي، ويقدم أحمد العوضي  خلاله شخصية صنايعي رخام، وهو رجل يأتي من الصعيد للقاهرة ويدخل السجن ويخرج ضمن أحداث. 

قصة حب بين أحمد العوضي وميرنا نور الدين 

تجسد ميرنا نور الدين شخصية حبيبته، ويظهر حجاج عبدالعظيم بشخصية تاجر رخام ووالد ميرنا نور الدين، التي تقدم شخصية كناريا وتعيش قصة حب مع العوضي.

قائمة أبطال فهد البطل

والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عايدة رياض، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفوة، فيما تظهر وفاء عامر ضيف شرف خلال الأحداث، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال أحمد العوضي

وكان آخر أعمال أحمد العوضي هو مسلسل حق عرب، مكون من 30 حلقة، وضم بجانب أحمد العوضي عدد من النجوم، ومنهم دينا فؤاد، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق

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