بكلمات مؤثرة.. فيدرا تحيي ذكرى ميلاد هشام سليم

بكلمات مؤثرة.. فيدرا تحيي ذكرى ميلاد هشام سليم

الفجر الفني
فيدرا وهشام سليم
فيدرا وهشام سليم

 

 

أحيت الفنانة فيدرا ذكرى ميلاد الفنان الراحل هشام سليم من خلال منشور مؤثر على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، استذكرت فيه أهم محطاته الفنية والإنسانية، معربة عن افتقادها له ولتأثيره الكبير في حياتها وحياة من حوله.

 

وكتبت فيدرا: “هشام الصديق الجدع، حبيب الكل، النهارده عيد ميلادك، في قلوبنا دايما يا اتش وحشتنا كلنا جدا، رحمة الله عليك يا ابن الأصول الكريم الجدع".

منشور فيدرا

هشام سليم، الذي غادر عالمنا في عام 2022، كان واحدًا من أبرز نجوم الشاشة العربية وترك بصمة واضحة في عالم الدراما والسينما بأدواره المميزة التي عكست موهبته الكبيرة وأخلاقه العالية.


ويُذكر أن الفنانة فيدرا كانت من المقربين للراحل هشام سليم، وغالبًا ما كانت تشيد بشخصيته المتواضعة ودعمه الكبير لأصدقائه وزملائه في الوسط الفني.


آخر أعمال فيدرا

وكان آخر أعمال فيدرا هو فيلم "العميل صفر" الذى عرض العام الماضى، والفيلم من بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

 

كما ظهرت ضيفة شرف في فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكدواني، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.

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