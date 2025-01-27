العرب القطرية: رشيد بن شرقي يتواجد في القاهرة لإنهاء ملف انتقال شقيقه للأهلي

كشف إسماعيل مرزوق الصحفي بجريدة العرب القطرية، آخر تطورات ملف مفاوضات النادي الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الريان القطري.

وقال إسماعيل مرزوق، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: بن شرقي وافق على التعاقد مع النادي الأهلي، لكن الريان لم يحسم موقفه ولم يتخذ قرارا بشأن اللاعب حتى الآن.

وأضاف الصحفي بجريدة العرب القطرية: رشيد بن شرقي في القاهرة حاليا وأنهى الاتفاقات مع الأهلي، وبن شرقي أخبر النادي برغبته في الرحيل إلى الأهلي، لكن حتى الآن لم يرحل عن الفريق.

وواصل مرزوق: الريان قيد لاعب بديل لـ بن شرقي، والنادي في موقف صعب في بطولة دوري أبطال آسيا التي يُمكن للنجم المغربي المشاركة فيها فقط

واختتم صحفي العرب القطرية: القرار حاليا في يد النادي القطري، ولم يتم البت في أمره حتى الآن، وحتى لو هناك تسريبات من جانب محبي الأهلي، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار من جانب النادي برحيله.