لأول مرة.. أحمد فهمي يكشف أسرارًا من حياته الشخصية

تحدث الفنان أحمد فهمي لأول مرة عن حياته الشخصية، والصعوبات التي واجهها مع بداية فترة الشباب، وذلك خلال لقائه مع برنامج كلام نواعم، على قناة mbc1.

صعوبات في شباب أحمد فهمي

وقال فهمي: والدي توفى عندما كان عمري 16 سنة وكنت أدرس وقتها في معهد الكونسرفتوار، وكان عندي طموح للسفر لدراسة الموسيقى في أمريكا، وبالفعل حصلت على فرصة للدراسة في أكبر المدارس الموسيقية هناك، ولكني تراجعت عن الفكرة من أجل عدم ترك إخوتي ووالدتي بمفردهم.

أحمد فهمي يتحمل مسئولية إخواته

وأضاف أحمد فهمي: كنت أتحمل مسئولية إخوتي قبل وفاة والدي أيضًا، حيث كنت أحاول توفير المصاريف التي ينفقها عليهن من خلال الاقتصاد في أدوات المدرسة وغيرها من الأمور، خاصة أن تربية 5 بنات وتجهيزهن للزواج كان يمثل مسئولية كبيرة على عاتق والدي.

أحدث أعمال أحمد فهمي

ومن ناحية أخرى، يواصل احمد فهمي في الفترة الحالية تصوير مسلسله الجديد في لحظة، والذي كان يحمل في البداية عنوان تليجراف، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، والمسلسل تدور أحداثه في إطار رومانسي إجتماعي لايت ومأخوذ من فورمات أجنبي، ومكون من 30 حلقة، ومن بطولة أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، نجلاء بدر، صفاء الطوخي، أحمد الشامي، ويوسف عثمان، ومن تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد، وإنتاج سالي والي.

آخر أعمال أحمد فهمي

وكان آخر أعمال أحمد فهمي كان مسلسل نقطه سوده، والذي مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويتناول العمل قصة صراع بين عائلتين تسعي إحداهما للانتقام من العائلة الأخرى، كما يعتمد على أجواء الجريمة والغموض.

ابطال مسلسل نقطه سوده

ويضم مسلسل نقطه سوده، من بطولة أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، نضال الشافعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، مريم الخشت، سماح أنور، أحمد بدير، أحمد مجدي، والراحلين أشرف عبدالغفور وناهد رشدي، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.