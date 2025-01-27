طلاب جامعة جنوب الوادي يزورون جناح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

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طلاب جامعة جنوب الوادي
طلاب جامعة جنوب الوادي بجناح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

استقبل جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم، مجموعة من طلاب جامعة جنوب الوادي، ضمن فعاليات المجلس في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السادسة والخمسين.

واطلع الطلاب على الإصدارات المميزة التي يطرحها الجناح، والتي تضمنت موسوعات علمية وترجمات لمعاني القرآن الكريم وكتبًا تراثية تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والفكري. وأبدوا إعجابهم بالمحتويات التي تجمع بين القيمة العلمية والجودة الفكرية.

كما عبّر الطلاب عن تقديرهم للإصدارات التي تُبرز صورة الإسلام القائمة على التسامح والمعرفة، مشيرين إلى أن هذه الكتب تمثل أدوات مهمة تساعدهم في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

واختتم الطلاب زيارتهم بإشادة بجهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف في دعم التعليم والثقافة من خلال إصدارات تعزز الفكر الإسلامي الوسطي، مؤكدين أن هذه الجهود تُسهم في ترسيخ قيم التعايش والسلام داخل المجتمع.

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