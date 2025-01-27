تفاصيل زيارة وكيل تعليم أسيوط المفاجئة لمتابعة أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الاعدادية

محافظات
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية المفاجئة

 

 

 

 

 

 

قام محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الاثنين بزيارة مفاجئة لمتابعة أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024/ 2025 

 

وطالب دسوقى المعلمين بضرورة تحري الدقة في عملية التصحيح والمراجعة، حتى يأخذ كل طالب حقه بمنتهى العدالة، ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب، مؤكدا على حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ أسيوط على تلبية احتياجات المعلمين ومقدري الدرجات وفقًا للإمكانات المتاحة

وأشار دسوقى  إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد في الرجوع إليه في أي مشكلة أثناء عملية التصحيح فور ظهورها للعمل على حلها.

ولفت وكيل الوزارة  إلى إن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمصححين، وتذليل العقبات للمقدرين، حتى يتم التصحيح في جو من الهدوء والاستقرار

ورافقه خلال الزيارة المفاجئة سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وعماد محمود مدير التعليم الثانوي وأمجد عزت رئيس لجنة الإدارة لامتحان الشهادة الاعدادية ومحمد صلاح رئيس التصحيح

والجدير بالذكر أن نحو ألفي معلم يؤدون  أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الاعدادية بأسيوط بأربعة مقرات جمال فرغلي سلطان وعلي بن أبي طالب وعبد الله النديم والخياط الاعداديه

اسيوط الهدوء التربي التربية التربية و التربية والتعلي التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الإعدادية الاول الب الإثنين التربية والتعليم والتعليم الفني الاستقرار الاعداد الاعدادي التردد التصحيح أفق اكبر التصحيح والمراجعة الـ ألا إله التعل أعداد اعدادي اعدادية اعمال أسيوط اليوم أصدر التعلي التعليم التعليم الثانوى التعليم الفن أدية استقر استقرار

مواد متعلقة

تفاصيل الزيارة المفاجئة لرئيس مياه أسيوط لورش الإصلاح بعرب المدابغ

رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح معسكر إعداد القادة بالجامعة

تعليم أسيوط تشارك في معرض منتجات طلاب المدارس بوزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية

تنظيم قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية بداية فى أسيوط

محافظ أسيوط يؤكد على اهتمام الدولة بذوي الإعاقة

محافظ أسيوط يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

"لهذا السبب" زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط لمستشفى الإيمان العام بحى غرب

"لهذة الاسباب" زيارة مفاجئة لمحافظ أسيوط لمركز خدمة عملاء هندستي غرب والأربعين

الأكثر قراءة

قرار عاجل من المحكمة بشأن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

عاجل- من النزوح إلى العودة.. آلاف الفلسطينيين يعيدون الحياة لشمال غزة بدموع وفرح

عاجل - "خط أحمر لا يُساوم عليه".. القوى السياسية تدين دعوات ترامب لتهجير الفلسطينيين

أمير عزمي: فوز الزمالك اليوم مهمًا للحفاظ على فرصنا في المنافسة على لقب الدوري قبل لقاء بيراميدز

عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الونش وناصر منسي

تشكيل حرس الحدود ومودرن سبورت فى لقاء اليوم

جروس:سعيد بتسجيل المهاجمين في لقاء اليوم.. ولا بد من وجود بديل لهذا اللاعب

ملخص أهداف مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي