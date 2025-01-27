تفاصيل زيارة وكيل تعليم أسيوط المفاجئة لمتابعة أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الاعدادية

قام محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الاثنين بزيارة مفاجئة لمتابعة أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024/ 2025

وطالب دسوقى المعلمين بضرورة تحري الدقة في عملية التصحيح والمراجعة، حتى يأخذ كل طالب حقه بمنتهى العدالة، ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب، مؤكدا على حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ أسيوط على تلبية احتياجات المعلمين ومقدري الدرجات وفقًا للإمكانات المتاحة

وأشار دسوقى إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد في الرجوع إليه في أي مشكلة أثناء عملية التصحيح فور ظهورها للعمل على حلها.

ولفت وكيل الوزارة إلى إن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمصححين، وتذليل العقبات للمقدرين، حتى يتم التصحيح في جو من الهدوء والاستقرار

ورافقه خلال الزيارة المفاجئة سيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وعماد محمود مدير التعليم الثانوي وأمجد عزت رئيس لجنة الإدارة لامتحان الشهادة الاعدادية ومحمد صلاح رئيس التصحيح

والجدير بالذكر أن نحو ألفي معلم يؤدون أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الاعدادية بأسيوط بأربعة مقرات جمال فرغلي سلطان وعلي بن أبي طالب وعبد الله النديم والخياط الاعداديه