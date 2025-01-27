قيمة المعاشات شهر فبراير 2025 وموعد صرف الزيادة الجديدة

قيمة المعاشات شهر فبراير 2025

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات شهر فبراير 2025 اعتبارًا من يوم السبت 1 فبراير، تزامنًا مع تطبيق زيادات جديدة في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات التي تم إقرارها مطلع يناير الجاري. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وشهدت بداية عام 2025 قرارات مؤثرة في مجال التأمينات والمعاشات، من بينها رفع الحدود الدنيا والعليا لأجر الاشتراك التأميني والمعاشات، ما يعكس التزام الدولة بتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.

موعد صرف معاشات فبراير 2025 وآلية الصرف

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر فبراير 2025 سيبدأ يوم السبت 1 فبراير، عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والبريد المصري. وستستمر البنوك في صرف المستحقات طوال الشهر لتيسير حصول جميع المستفيدين على معاشاتهم.

تفاصيل زيادة معاشات يناير 2025

مع بداية العام، دخلت زيادات جديدة حيز التنفيذ، وهي:

زيادة الحد الأدنى للمعاش: ليصل إلى 1500 جنيه.

زيادة الحد الأقصى للمعاش: ليصل إلى 11600 جنيه.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: ليصبح 2300 جنيه.

رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني: ليصبح 14500 جنيه.

أهمية زيادات الحد الأدنى والأقصى للمعاشات

تعكس هذه الزيادات التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة التطورات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. ويعتبر تعديل الحد الأدنى للمعاشات خطوة أساسية لضمان حياة كريمة للمستفيدين، خاصة بعد التقاعد.

قانون زيادة المعاشات 2025

وفقًا لقانون التأمينات، يتم رفع المعاشات سنويًا في شهر يوليو بحد أقصى 15%، إلا في حال صدور قرار حكومي بتبكير موعد الزيادة. في يناير 2025، تم إقرار زيادات استثنائية، وهي جزء من خطة شاملة لتحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات.

الربط الإلكتروني بين التأمينات والجهات الحكومية

تعمل الحكومة المصرية على تطوير نظام التأمينات من خلال الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجهات حكومية أخرى مثل المرور. يهدف هذا الربط إلى:

تسهيل الإجراءات الإدارية. تحسين كفاءة الخدمات. ضمان حصول المستفيدين على مستحقاتهم بسرعة وسهولة.

دعم الفئات غير المنتظمة

خصصت الهيئة نظامًا للاشتراك اليومي للعاملين غير المنتظمين، مما يتيح لهم الحصول على معاش عند التقاعد. ويمكن لهذه الفئة الاشتراك بمبلغ يومي قدره 7 جنيهات فقط للحصول على تغطية تأمينية شاملة.