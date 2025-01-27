علي ربيع يشارك الجمهور بصورة من كواليس فيلم "الصفا الثانوية بنات"



شارك الفنان الكوميدي علي ربيع متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من كواليس فيلمه الجديد “الصفا الثانوية بنات”، الذي يُنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، وظهر ربيع في الصورة برفقة عدد من فريق العمل، مع تعليق طريف يشوّق الجمهور للعمل.

وعلق علي ربيع على الصورة قائلًا: “فيلم الصفا الثانوية بنات”.

علي ربيع يشارك الجمهور بصورة من كواليس فيلم "الصفا الثانوية بنات"



أبطال فيلم "الصفا الثانوية بنات"

يشارك في بطولة فيلم "الصفا الثانوية بنات" علي ربيع ومحمد ثروت وأوس أوس وبيومي فؤاد وسارة الشامي وهالة فاخر وغيرهم العديد من نجوم الفن كضيوف شرف.



و الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي ومن تأليف وليد ابو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح والذي من المقرر عرضه للجمهور ضمن موسم عيد الفطر المبارك لعام ٢٠٢٥.



كما أن الجمهور ينتظر بفارغ الصبر الفيلم الجديد لعلي ربيع، خاصة أنه معروف بأسلوبه الفريد في تقديم الكوميديا التي تناسب جميع الأعمار. يُذكر أن ربيع قد حقق نجاحات متتالية في أعماله السينمائية والتلفزيونية، مما يضع الفيلم في دائرة التوقعات العالية.

آخر أعمال علي ربيع

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال علي ربيع، فيلم “عالماشي”، وتدور أحداث فيلم “عالماشي” لـ علي ربيع في إطار كوميدي فانتازي، حيث تبدأ احداثه مع شاب يدعى هادي يواجه أزمة صحية في حياته، تجبره على المشي دائما، بعدما يصاب بمرض نادر يجعله مجبر على الحركة والسير، وتبقى حياته في خطر شديد إذا توقف لـ لحظة.

أبطال وصناع فيلم عالماشي

ويذكر أن فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج ُTMP للمنتج يوسف الطاهر، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر ٢٠٢٤.