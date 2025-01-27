رمضان 2025.. تعرف على تفاصيل مسلسل "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي



يستعد النجم الكوميدي محمد هنيدي لخوض تجربة درامية جديدة في الموسم الرمضاني لعام 2025 من خلال مسلسل يحمل عنوان “شهادة معاملة أطفال”، والذي يُتوقع أن يكون أحد أبرز الأعمال الكوميدية في الموسم.

رمضان 2025.. تعرف على تفاصيل مسلسل "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدي



أبطال وصُناع مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي.

"شهادة معاملة أطفال" من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

شخصية هنيدي في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

ويجسد النجم محمد هنيدي خلال العمل دور محامي شرير يلعب بالبيضة والحجر، وهي شخصية يقدمها لأول مرة ويواجه العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة.



أحدث أعمال محمد هنيدي

ومن ناحية اخري، انتهى هنيدي مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجي"، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول جواهرجي يواجه الكثير من المشاكل بسبب زوجته، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم أحمد صلاح السعدني، لبلبة، باسم سمرة، وتارا عماد وغيرهم.

آخر أعمال محمد هنيدي

وكان آخر أعمال محمد هنيدي السينمائية كان فيلم "مرعي البريمو"، وشاركه البطولة غادة عادل، نانسي صلاح، لطفي لبيب، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، وعلاء مرسي، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وفي تصريحات له، أعرب محمد هنيدي عن حماسه الكبير لهذا العمل، مؤكدًا أنه يقدم فكرة مختلفة عن الأعمال السابقة، وموجهًا الشكر لفريق العمل الذي يساهم في تقديم محتوى مميز ومضحك يناسب جميع أفراد الأسرة.

كما يُذكر أن محمد هنيدي قد حقق نجاحات كبيرة في الدراما الرمضانية السابقة، ويُتوقع أن يواصل جذب الأنظار من خلال هذا المسلسل الذي يجمع بين الكوميديا والرسائل الإنسانية.