عبد الله السعيد يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والجونة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

‎توج عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في مباراة الجونة التي أقيمت اليوم الاثنين في مسابقة الدوري الممتاز. 

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الزمالك يصطاد قروش الجونة برباعية في الدوري

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تعرف على تشكيل المصري لمباراة انبي بالجولة العاشرة من الدوري

وحصل اللاعب على الجائزة من مراقب المباراة عقب انتهاء اللقاء في أرض الملعب.

 وفاز فريق الزمالك على الجونة برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 وبهذا الفوز نجح الزمالك في رفع رصيده إلى النقطة 20 محتلا وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلفا لبيراميدز صاحب الصدارة برصيد 21 نقطة.

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