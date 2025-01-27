تفاصيل أول عرض مسرحي بالمتاحف المصرية بطولة الأطفال "ذوي الهمم"

أخبار مصر
بوابة الفجر

أقامت الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لقطاع المتاحف، عرضها المسرحي الأول، وذلك في إطار تفعيل دور ملف العروض الفنية في الإدارة، وأتى العرض المسرحي الأول للإدارة تحت عنوان «بناة الأهرام»، بالتعاون مع مؤسسة السندس للأيتام ذوي الاحتياجات الخاصة بمقر متحف المركبات الملكية

وشهدت الفجر فعاليات الحفل والذي ننفرد بنشر تفاصيله حيث تضمن عزفًا للسلام الجمهوري، وكورال للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، والعرض المسرحي «بناة الأهرام»، والذي فيه عرض الأطفال لقصة بناء الأهرامات، وفقرة التكريمات لمسئولي ملفات الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة. 

وكرم قطاع المتاحف أميرة الخشاب وكيل الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، ورشا المصري وكيل الشئون الآثرية للإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، ورضوى أحمد مسئول أقسام التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة لمتاحف الإسكندرية ورشيد ومطروح، ومارلين فرج مسئول أقسام التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة لمتاحف القاهرة والجيزة، ومشيرة سلطان مسئول أقسام التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة لمتاحف الدلتا والقناة، ورشا عطية مسئول ملف الإعاقة البصرية، وإيمان عمارة مسئول ملف الورش الفنية والمعارض، وريهام الصواف مسئول ملف المستنسخات، والدكتورة شيماء النوساني مسئول ملف الإعاقة الذهنية، وأحمد نجيب مسئول قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف المصري، وعادل مصطفى مسئول ملف العروض الفنية بالإدارة، وسيدة صفوت مسئول ملف التواصل المجتمعي بالإدارة، ونرمين نبيل زكي مسئول ملف التدريب بالإدارة. 

ومن ناحيته قال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف في وزارة السياحة والآثار إن هذا العرض جاء في إطار تفعيل دور المتحف كمؤسسة تربوية فنية مجتمعية هدفها التواصل مع كافة أطياف المجتمع مما ينعكس على تعلية روح الانتماء والوطنية لدى الفرد من خلال تعرفه على مراحل تاريخ بلاده عن طريق الآثار والمعروضة في المتاحف المختلفة. 

فيما قالت الدكتورة هبة عبد العزيز المشرف على الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة، إن هذا العرض الذي ظهر إلى النور بعد فترة عمل دؤوبة اشترك فيها جميع العاملين والعاملات في الإدارة، والذي برعوا في تدريب هؤلاء الصغار وهاتيه الصغيرات، مما أخرج العمل في تلك الصورة التي حازت على إعجاب الجميع. 

وعلقت آمال صديق مدير عام متحف قصر المنيل والمتاحف التاريخية في قطاع المتاحف قائلة، إن هذا العمل يعكس دور المتحف، والذي لا يقتصر على مجرد عرض القطعة الأثرية بل بتجاوزها إلى العروض الفنية، التي تعمل على توضيح المعلومة كما حدث في هذا العرض المسرحي الذي عرض لقصة بناء الأهرامات. 

وشهد الحفل العديد من الشخصيات والقيادات في وزارة السياحة والاثار، والذي تم عقده في مقر متحف المركبات الملكية بمنطقة ماسبيرو.  

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الإدارة العامة للتربية المتحفية ذوي الاحتياجات الخاصة قطاع المتاحف متحف المركبات الملكية مؤسسة السندس للأيتام العرض المسرحي بناة الأهرام السلام الجمهوري كورال الأطفال بناء الاهرامات التكريمات أميرة الخشاب رشا المصري رضوى أحمد مارلين فرج مشيرة سلطان رشا عطية إيمان عمارة ريهام الصواف شيماء النوساني أحمد نجيب عادل مصطفى سيدة صفوت نرمين نبيل زكي الدكتور مؤمن عثمان وزارة السياحة والاثار تعزيز روح الانتماء المتاحف كمؤسسات مجتمعية الدكتورة هبة عبد العزيز تدريب الاطفال متحف قصر المنيل العروض الفنية الشخصيات القيادية متاحف القاهرة والجيزة متاحف الإسكندرية ورشيد

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