الزمالك مواليد 2007 يفوز على الإسماعيلي بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 على الإسماعيلي بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الجمهورية.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، وتم الاحتكام لركلات الترجيح وفقًا للائحة الخاصة بالبطولة.

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سجل ركلات الترجيح للزمالك كل من، محمد فرج، ومصطفى وائل، ويوسف محمد، وزياد مدحت.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً فنيًا متميزًا على مدار  شوطي المباراة، ونجحوا في صنع فرص عديدة، وكان آخرها ركلة ترجيح احتسبت في الدقائق الأخيرة للقاء ولكن تصدي لها حارس الإسماعيلي، لينتهي وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق، عماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى قطاع الناشئين بنادي الزمالك.

يتكون الجهاز الفني لفريق 2007 من: "محمد ثابت مدربًا، محمد أحمد علي مساعدًا للمدرب، وليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، إبراهيم عبد الرحمن إخصائيًا للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللًا للأداء، عبد الرحمن عاطف معدًا بدنيًا، سيد جاد مسؤولًا للمهمات".

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