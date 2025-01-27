وزير الزراعة يبحث تحويل "زهور الربيع" إلى معرض دولي بالتنسيق مع "الفاو"

الاقتصاد
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مهمًا مع قيادات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، لبحث آخر الاستعدادات لانطلاق النسخة الـ92 من معرض زهور الربيع. 

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد جلال، مستشار المدير الإقليمي لمنظمة الفاو، والدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل الفاو للبرامج في مصر، وملك حيدر، مسؤولة الشراكات بالمكتب الإقليمي للمنظمة.

خطة لتحويل المعرض إلى حدث دولي

ركز الاجتماع على سبل إدراج معرض زهور الربيع ضمن قائمة المعارض الدولية اعتبارًا من العام القادم. 

وصرح علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بأن هناك مقترحًا لجعل موعد إقامة المعرض ثابتًا سنويًا، مع التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، خاصة وزارتي الخارجية والتعاون الدولي، لضمان نجاح الحدث على المستوى الدولي.

كما وجّه وزير الزراعة دعوة للدول العربية والأجنبية لحضور افتتاح المعرض هذا العام، تمهيدًا لمشاركتها الفعلية في دوراته المقبلة، مما يعزز من مكانة مصر في تنظيم الفعاليات الزراعية العالمية.

تطوير المتحف الزراعي لاستضافة الحدث

واطلع الوزير خلال الاجتماع على التحضيرات الجارية لتطوير وتجميل المتحف الزراعي بالدقي، الذي سيستضيف النسخة المقبلة من معرض زهور الربيع والمقرر انطلاقها في شهر أبريل القادم. 

وأكد الوزير على ضرورة توفير كافة الإمكانات لجعل المعرض متميزًا ومواكبًا للمعايير الدولية.

مشاركة "الفاو" في التنظيم لأول مرة

أعلنت وزارة الزراعة سابقًا عن موافقة "الفاو" رسميًا على المشاركة في تنظيم المعرض هذا العام، وهي المرة الأولى التي يتم فيها هذا التعاون. 

كما تم فتح باب الاشتراك أمام العارضين اعتبارًا من 2 فبراير القادم، مع تسهيل الإجراءات لتوسيع قاعدة المشاركة التي تشمل منتجي ومصدري الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق والصبار.

جهود مشتركة لضمان النجاح

شهد الاجتماع أيضًا حضور الدكتور أحمد حسن، معاون وزير الزراعة المشرف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية، للتأكيد على أهمية تكاتف الجهود لضمان نجاح النسخة الحالية وتهيئتها لتكون انطلاقة جديدة نحو العالمية.

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