وكيل تعليم الأقصر يتفقد مقر تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وتدريب "التعليم من أجل الغد" (صور)

تفقد الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم، مقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث يتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لاعتمادها وإعلانها، وذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

جاء ذلك بمرافقة جمال عبده رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، والذي أوضح أن المعلمين يقومون بأعمال التصحيح بكل جدية لإعلان النتيجة في أسرع وقت ممكن، تحت إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام.

كما تفقد جارح، تدريب التعليم من أجل الغد والذي تنفذه إدارة التدريب برئاسة سحر عبد الحارس وفق توجيهات الوزارة، والذي يستهدف مجموعة من موجهي المواد الدراسية والمنعقد بمكتبة مصر العامة ومدرسة الأقصر الثانوية بنات.

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