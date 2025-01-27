نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات الاحتفال بمناسبة يوم البيئة الوطني 2025

محافظات
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، الاحتفال الذي نظمته المحافظة تحت رعاية وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، وتحت إشراف ورعاية محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، بمناسبة يوم البيئة الوطنى 2025 تحت شعار "مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل"، الذي يوافق يوم ٢٧ يناير من كل عام،بهدف رفع الوعى بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبنى سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

وشملت فعاليات الاحتفالية تنظيم اصطفاف أمام ديوان عام المحافظة لعدد من عمال النظافة والتجميل وعدد من المعدات والمركبات العاملة في قطاعات البيئة والنظافة والتجميل، كما تم تنظيم ندوة موسعة تم خلالها استعراض لعدد من الجهات المعنية بالقضايا البيئية بالجهود المبذولة في ذلك المجال من جانب تلك الجهات.

من جهته؛ رحب نائب محافظ الأقصر بالمشاركين في الاحتفالية ناقلا لهم تحيات المحافظ المهندس عبدالمطلب عمارة، مؤكدا أن الاحتفال بيوم البيئة الوطنىة يعكس الاهتمام الكبير من جانب الدولة بقضايا البيئة، مؤكدا أن القضية البيئية لم تعد من أمور الرفاهية خاصة في ظل التحديات البيئية المتسارعة التي أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، فهي لا تهدد استدامة البيئة حولنا فقط، بل أصبحت تهدد صحة وسلامة الناس في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن المحافظة ماضية في التحول الأخضر ولكي تكون محافظة صديقة للبيئة.

فيما شارك في الاحتفالية المهندس محمد رضوان مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، ووكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة الشيخ علي صديق، ووكيل وزارة التضامن بالمحافظة محمد حسين بغدادي، وعميد كلية الألسن بالأقصر الدكتور محمود النوبي ممثلا عن جامعة الأقصر، ومسؤول الإعلام بفرع جهاز شؤون البيئة الدكتورة هنادي هاشم، وفاطمة عبادي الطيري ممثل جمعية عين البيئة، وممثلين عن مديريات الزراعة والطب البيطري والتموين  وشركة مياه الشرب والأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة ومؤسسة رواد المعرفة ومعهد الحرمين الشريفين ومؤسسة طموح، وعدد من الجهات المعنية بالقضايا البيئية والمجتمع المدني.

IMG-20250127-WA0136
IMG-20250127-WA0136
IMG-20250127-WA0132
IMG-20250127-WA0132
IMG-20250127-WA0130
IMG-20250127-WA0130
IMG-20250127-WA0128
IMG-20250127-WA0128
IMG-20250127-WA0126
IMG-20250127-WA0126
IMG-20250127-WA0123
IMG-20250127-WA0123
IMG-20250127-WA0122
IMG-20250127-WA0122
IMG-20250127-WA0121
IMG-20250127-WA0121
IMG-20250127-WA0120
IMG-20250127-WA0120
IMG-20250127-WA0119
IMG-20250127-WA0119
IMG-20250127-WA0118
IMG-20250127-WA0118
محافظة الأقصر الاقصر مصر خضراء مستدامة يوم البيئة الوطني وكيل وزارة التضامن نائب محافظ الاقصر مواجهة التحديات مصر خضراء ديوان عام المحافظة النظافة والتجميل الموارد الطبيعية القضايا البيئية التحديات البيئية

مواد متعلقة

وكيل صحة الأقصر يتابع الخدمة الطبية بالوحدات الصحية بالطود

انطلاق دورة التربية العسكرية الأولى بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر يشارك في احتفالية ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

غدًا..صحة الأقصر تعلن إنطلاق قافلة طبية مجانية بالمساوية بمدينة إسنا

اختيار الأقصر للفوز بجائزة "عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم"

بتحليق 85 رحلة بالون تحمل اللافتات وعلم مصر.. الأقصر تحتفل بعيد الطيران المدني الـ 95

بالصور.. رجال الشرطة بالأقصر يوزعون الورود والهدايا على السائحين بالمعابد

نائب محافظ الاقصر يقدم واجب العزاء لأسرة ضحية حادث الأقصر "حجاج كامل"
Elfagr.org

الأكثر قراءة

غيابات عديدة تضرب بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في الدوري

مفأجاة.. علي معلول يُعلن رحيله عن الأهلي

وكيل علي معلول يُعلن عن رحيل اللاعب عن الأهلي

عاجل - "خط أحمر لا يُساوم عليه".. القوى السياسية تدين دعوات ترامب لتهجير الفلسطينيين

بيراميدز يُصدر بيانًا رسميًا احتجاجًا على الأخطاء التحكيمية في مباراة الأهلي ويطالب باتخاذ إجراءات حاسمة

وزير الدفاع الأمريكي: ترامب سيوقع على أمر تنفيذي بشأن القبة الحديدية

رامي صبري يشعل أجواء شرم الشيخ بحفل غنائي يوم 31 يناير

المصري تحت 17 عامًا " 2007" يفوز على طنطا 0/1 ببطولة الجمهورية