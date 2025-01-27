نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات الاحتفال بمناسبة يوم البيئة الوطني 2025

شهد الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، الاحتفال الذي نظمته المحافظة تحت رعاية وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، وتحت إشراف ورعاية محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، بمناسبة يوم البيئة الوطنى 2025 تحت شعار "مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل"، الذي يوافق يوم ٢٧ يناير من كل عام،بهدف رفع الوعى بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبنى سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

وشملت فعاليات الاحتفالية تنظيم اصطفاف أمام ديوان عام المحافظة لعدد من عمال النظافة والتجميل وعدد من المعدات والمركبات العاملة في قطاعات البيئة والنظافة والتجميل، كما تم تنظيم ندوة موسعة تم خلالها استعراض لعدد من الجهات المعنية بالقضايا البيئية بالجهود المبذولة في ذلك المجال من جانب تلك الجهات.

من جهته؛ رحب نائب محافظ الأقصر بالمشاركين في الاحتفالية ناقلا لهم تحيات المحافظ المهندس عبدالمطلب عمارة، مؤكدا أن الاحتفال بيوم البيئة الوطنىة يعكس الاهتمام الكبير من جانب الدولة بقضايا البيئة، مؤكدا أن القضية البيئية لم تعد من أمور الرفاهية خاصة في ظل التحديات البيئية المتسارعة التي أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، فهي لا تهدد استدامة البيئة حولنا فقط، بل أصبحت تهدد صحة وسلامة الناس في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن المحافظة ماضية في التحول الأخضر ولكي تكون محافظة صديقة للبيئة.

فيما شارك في الاحتفالية المهندس محمد رضوان مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، ووكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة الشيخ علي صديق، ووكيل وزارة التضامن بالمحافظة محمد حسين بغدادي، وعميد كلية الألسن بالأقصر الدكتور محمود النوبي ممثلا عن جامعة الأقصر، ومسؤول الإعلام بفرع جهاز شؤون البيئة الدكتورة هنادي هاشم، وفاطمة عبادي الطيري ممثل جمعية عين البيئة، وممثلين عن مديريات الزراعة والطب البيطري والتموين وشركة مياه الشرب والأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة ومؤسسة رواد المعرفة ومعهد الحرمين الشريفين ومؤسسة طموح، وعدد من الجهات المعنية بالقضايا البيئية والمجتمع المدني.

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