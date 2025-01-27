اتحاد جدة يسقط أمام ضمك بثنائية في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة في فخ الهزيمة الثقيلة أمام نظيره فريق ضمك بثنائية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد ضمك ضمن منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي.

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وبدأت صافرة مباراة الاتحاد وضمك برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وكانت المباراة سجال بينهم حتى سجل جورج نكودو الهدف الأول لضمك في الدقيقة 17 صنع ستانتشيو وحاول الاتحاد التعادل لكنه لم ينجح في ذلك وسجل كريم بنزيما هدف التعادل في الدقيقة 45 صنعه له العبود.

وحاول ضمك تسجيل هدف الفوز ولكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول 1/1 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وقام بلان بعدة تغييرات لتحسين مستوى نتيجة المباراة لكن لم يستطيع تسجيل هدف الفوز والعودة باللقاء وسجل بيريرا هدف في الدقيقة 85 ولكن تم الغاؤه للتسلل وعاد نكودو بهدف قاتل ليؤكد الفوز لفريقه في الدقيقة 90 صنع ستانتشيو وانتهت المباراة 2/1.

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