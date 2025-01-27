تشكيل حرس الحدود ومودرن سبورت فى لقاء اليوم

أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام مودرن سبورت فى السابعة مساء اليوم على ستاد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل.



وضم التشكيل كلا من محمد سيحه، محمد مجلى، محمود ممدوح، فوزى الحناوى، محمد روقا، محمد الدغيمى، عبد الرحمن جوده، محمود أبو جوده، ايسو،ابراهيم عبد الحكيم،تريسور.

وأعلن الفرنسى فرانك دوماس المدير الفنى لفريق مودرن سبورت عن تشكيل فريقه أيضًا وجاء كالاتى:

حراسة المرمى: جنش

خط الدفاع: أميسى، غنام محمد، على فوزى، خالد رضا.

خط الوسط: على الفيل، محمد دسوقي، محمد هلال، أحمد يوسف، على زعزع.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

ويحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط بينما يأتى مودرن سبورت فى المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.