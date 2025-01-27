عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الونش وناصر منسي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض خلال مباراة الجونة التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي:"  محمود حمدي "الونش" تعرض لاصطدام في الرأس، وشعر بدوران بسيط وفضلنا اراحتة، وسيشارك في التدريبات الجماعية المقبلة للفريق بشكل طبيعي".

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وفيما يخص ناصر منسي، أكد الدكتور  محمد أسامة أن استبدال اللاعب  خلال المباراة هو قرار فني ولا يعاني من أي إصابة.

وفاز فريق الزمالك على الجونة برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة.

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