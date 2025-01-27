تفاصيل إحالة أوراق طالب للمفتي لاتهامه بقتل والده طعنا حتي الموت

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، إحالة أوراق طالب لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل والده طعنا بسبب خلافات سابقة، بالخصوص بمحافظة القليوبية.



إحالت النيابة العامة المتهم "فؤاد.ع.ف.ح" 25 سنة طالب، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، بعد أن وجهت إليه تهمة القتل العمد.



تبين أنه في يوم 10/ 12 / 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار والده المجني عليه علوان فؤاد حسنين بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض سكين وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجسده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



أكدت مجري التحريات، أنه وعلى إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم والمجني عليه أعد الأول سلاح أبيض سكين وسدد للمجني عليه طعنة استقرت بجيده قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات التي أدت لوفاته.