إعدام عاملين لقتل سائق توك توك وسرقة هاتفه بالقليوبية

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكمًا بالإعدام شنقًا لعاملين بعد تصديق مفتي الجمهورية على الحكم، وذلك بتهمة قتل سائق توك توك بغرض سرقة هاتفه المحمول بمدينة العبور.

كشفت التحقيقات أن المتهمين، "مصطفى ع. ح" (24 سنة) و"مصطفى أ. م" (28 سنة)، قاما بقتل المجني عليه "أحمد عبد الله هاشم" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث خططا للجريمة وأعدّا سلاحًا أبيض (كتر). وقد طعن الأول المجني عليه طعنة قاتلة بعد تقييده من قِبل الثاني، ما أدى إلى وفاته فورًا، وذلك بهدف سرقة هاتفه المحمول ليلًا.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين ارتكبا الجريمة وحرزا سلاح الجريمة دون مبرر قانوني، وأُحيلت أوراق القضية لمحكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها بالإعدام وفقًا للمواد القانونية المتعلقة بالقتل العمد والسرقة.