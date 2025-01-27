وزيرا الزراعة والشباب يشهدان الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

تحت شعار الشمول المالي لذوي الإعاقة..

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت شعار: "الشمول المالي لذوي الإعاقة في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".

حضر الاحتفال عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، والنائبة سولاف درويش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

التزام رئاسي وحكومي بدعم ذوي الهمم

زأكد وزير الزراعة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن ذوي الهمم يمثلون أحد أولويات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعتبرهم "كنز الوطن".

وأشار إلى الجهود المبذولة لدمجهم في المجتمع من خلال مبادرات وتشريعات تهدف إلى تعزيز حقوقهم ودعم إسهاماتهم في مسارات العمل الوطني.

تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم

وأوضح وزير الزراعة أن البنك المركزي المصري، بالتعاون مع البنوك المصرية، يطلق سنويًا خلال شهر ديسمبر فعالية الشمول المالي لذوي الهمم.

تتضمن الفعالية تسهيلات لفتح الحسابات المصرفية دون حد أدنى للرصيد أو رسوم، مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي.

وأشاد الوزير بتقرير "تحالف Better Than Cash" التابع للأمم المتحدة، الذي أثنى على جهود مصر في تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم.

وأشار إلى دراسة أجراها البنك المركزي في هذا السياق، أسهمت في تطوير استراتيجية الشمول المالي التي أطلقت عام 2022، والتي تركز على تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بذوي الهمم والشباب والمرأة.

إجراءات داعمة وخدمات مخصصة لذوي الهمم

ذكر أن البنوك المصرية دربت أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة، وصممت بطاقات مصرفية تحتوي على حروف وأرقام بارزة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقات البصرية. كما طورت ماكينات صرف آلي مزودة بتقنيات تخدم ذوي الإعاقات البصرية والحركية.

كما أطلقت الدولة مبادرات لتقديم خدمات مصرفية ميسرة تشمل:

تقديم قروض لدعم المشروعات الصغيرة.

تطوير أدوات مالية رقمية سهلة الاستخدام.

تعزيز الوعي المالي لذوي الإعاقة وأسرهم عبر برامج تدريبية.

جهود شاملة لتعزيز حقوق ذوي الهمم

ولفت وزير الزراعة إلى أن مصر تسعى لإزالة الحواجز التي تواجه ذوي الهمم عبر تحسين البنية التحتية وتعزيز الوعي المجتمعي. ومن أبرز الجهود:

إنشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة".

إطلاق صندوق "قادرون باختلاف".

المبادرة الرئاسية "دمج.. تمكين.. مشاركة" لدعم ذوي الهمم.

وأكد الوزير أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على "عدم ترك أحد خلف الركب"، معتبرة ذوي الهمم جزءً لا يتجزأ من المجتمع.

نموذج ملهم لدول العالم

اختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن تجربة مصر في تحقيق الشمول المالي لذوي الهمم تمثل نموذجًا يحتذى به عالميًا.

وعبّر عن التزام الدولة بتعزيز التعاون بين الحكومة والبنوك والمؤسسات المالية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا، بما يواكب التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي.