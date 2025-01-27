استادات وسيتي كلوب توقعان بروتوكول تعاون مع معهد الأورام لتسهيل التبرعات ودعم المرضي

في إطار الدور المجتمعي الذي تحرص عليه شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي ومجموعة أندية "سيتي كلوب"، وقع اليوم الاثنين الكابتن ياسر الرملي رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب بروتوكول تعاون مع مؤسسة أصدقاء المعهد القومي للأورام لتنظيم وضع صناديق التبرع للمؤسسة داخل فروع سيتي كلوب المنتشرة في مختلف المحافظات.

كما وقع حسني التميمي مدير العلاقات الحكومية البروتوكول عن شركة استادات للاستثمار.

وقد شهد توقيع البروتوكولين حضور الدكتور، محمد عبد المعطي سمرة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجموعة سيتي كلوب، والدكتور أشرف سعد نائب رئيس مجلس الأمناء.

كما حضر من معهد الأورام أحمد سيد علام المدير التنفيذي للمعهد، ومحمد ماهر مدير إدارة الموارد، وشارك من شركة استادات، كلا من، عمرو الشريفي مساعد رئيس مجلس الإدارة للقطاع التجاري واللواء اسماعيل السيد رئيس قطاع التشغيل والمتابعة وإيمان الرفاعي رئيس قطاع التنمية البشرية، بجانب ملاك اسحق رئيس القطاع الإداري بسيتى كلوب ومحمد غنيم رئيس قطاع التشغيل وعمرو عطية مدير إدارة العلاقات العامة.

ومن المقرر تطبيق البروتوكول داخل أفرع أندية سيتي كلوب في شبين الكوم وكفر الشيخ وطنطا وبنها والعبور والشروق لتغطية حاجة المؤسسة في ست محافظات.

جاء توقيع البروتوكول على هامش زيارة ميدانية قام بها الكابتن ياسر الرملي رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب والكابتن أيمن صلاح نائب رئيس المجموعة ولفيف من قيادات شركتي استادات وسيتي كلوب لمؤسسة معهد الأورام شملت عيادة الأطفال والعيادات الخارجية والمبنى الجنوبي للمعهد