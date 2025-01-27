الشباب يحقق فوزا صعبا على الفيحاء في الدوري السعودي

حقق فريق الشباب فوزا صعبا على نظيره الفيحاء بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشباب، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة الشباب والفيحاء في دوري روشن

تمكن فريق الشباب من تسجيل هدف التقدم عن طريق مهاجمه المغربي عبدالله حمدالله في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، بعد صناعة من هارون كامارا.

ثم عادل الفيحاء النتيجة عن طريق المهاجم الأوروجوياني رينزو لوبيز في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، بعد صناعة من فاشون ساكالا.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 90+5، أحرز المهاجم المغربي عبدالرازق حمدالله ثاني أهداف الشباب من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، يحتل الشباب المركز السادس في ترتيب جدول دوري روشن برصيد 29 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الرابع عشر رصيد 15 نقطة.