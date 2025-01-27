ألقى الجثة أمام منزله.. قرار بشأن المتهم بقتل صديقه بالمنيب

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة المتهم بقتل صديقه بـ 20 طعنة وإلقاء جثته أمام شقته في منطقة المنيب، لجلسة 23 فبراير المقبل.

أحالت النيابة العامة المتهم "إبراهيم.ح"، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة القتل العمد.

وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل المجني عليه "محمد عباس" عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما نشب خلاف بينهما. ووفقًا للتحقيقات، استل المتهم سكينًا من المطبخ وأطلق عليه عدة طعنات نافذة في مناطق متفرقة من جسده، ما أدى إلى وفاته.

أكدت التحريات أن المجني عليه، بعد تعرضه للطعن، سقط على سلم العقار غارقًا في دمائه، وعند وصوله إلى المستشفى، تأكدت وفاته. كما أظهرت تقارير الطب الشرعي إصاباته بـ 16 جرحًا نافذًا في منطقة الصدر والبطن و4 طعنات أخرى في الظهر.