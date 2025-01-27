وزير الأوقاف يستقبل الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات

استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تناول اللقاء بحث آفاق التعاون بين وزارة الأوقاف ومركز تريندز في إطار الجهود المشتركة لمواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم التسامح والاعتدال.

ورحب وزير الأوقاف بالوفد الكريم، مشيدًا بالدور الرائد الذي يقوم به مركز تريندز في دعم العمل البحثي والاستشاري، وأكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية المتخصصة لمواجهة التحديات الفكرية، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الساحة الفكرية والإعلامية.

وأوضح أن مكافحة الفكر المتطرف تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات الدينية والعلمية لتقديم خطاب متوازن يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد الله العلي عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف، مؤكدًا استعداد مركز تريندز التعاون مع الوزارة في هذا المجال، والعمل على تطوير الخطاب الديني بما يتماشى مع القيم الإنسانية العالمية.

جاء ذلك بحضور كلا من:

الدكتور عبد الله حسن، مساعد الوزير لشئون المتابعة؛ والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد الوزير لشئون الحوكمة والإصلاح الإداري؛ والدكتور طارق عبد الحميد، رئيس قطاع مكتب الوزير؛ والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم الوزارة؛ والكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون الوزير لشئون الإعلام.

ومن مركز تريندز للبحوث والاستشارات:

الدكتور حمد الكعبي، رئيس مركز الاتحاد للأخبار في شبكة أبوظبي للإعلام؛ والأستاذ فهد عيسى المهري، رئيس قطاع تريندز دبي؛ والأستاذ عبد الهادي سلمان الحمادي، رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام؛ والأستاذ عوض محمد البريكي، رئيس قطاع تريندز غلوبال؛ والأستاذ محمد سالم السالمي، رئيس قطاع البحوث؛ والدكتور فتوح هيكل، المستشار العلمي لمركز تريندز؛ والأستاذ ناصر محمد آل علي، رئيس قطاع الشئون الإدارية؛ والأستاذة روضة عبد الله المرزوقي، مدير إدارة التوزيع والمعارض؛ والأستاذة وردة مصبح المهالي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي؛ والأستاذة نور سيف المزروعي، رئيس برنامج الذكاء الاصطناعي؛ والأستاذ طارق علي المنصوري، فني تصوير.

واختُتم اللقاء بتأكيد أهمية الشراكة الفعالة بين وزارة الأوقاف ومركز تريندز، بما يخدم رسالة الإسلام السمحة، ويعزز قيم التعايش والسلام، ويواجه كل صور الغلو والتطرف بأسلوب علمي ومنهجي يجمع بين الفكر الرصين والتقنيات الحديثة.