وكيل تعليم سوهاج يتابع تنفيذ مشروع التعليم من أجل الغد

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جانب من المتابعه
جانب من المتابعه

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج يرافقه  فاضل النحاس مدير عام التعليم العام وأيمن بدر مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزى بديوان المديريه فاعليات تدريب المرحله الثانيه لمشروع ( التعليم من أجل الغد) الذى تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية لرفع وتنمية مهارات المعلمين بالمرحلة الابتدائية ( قياده مدرسيه - موجهين - معلمين).

حيث أكد وكيل الوزارة  أن فاعليات البرنامج التدريبي والذى يتم تنفيذه على ثلاث مراحل بالتعاون  مع الأكاديميه المهنية للمعلمين يهدف إلى  إعداد  وتدريب معلمى ومعلمات المرحلة الابتدائية  على مستوى المحافظة على إستخدام أحدث النظم الدولية  فى التعليم ووجه  خلالها بضرورة تطبيق معايير وأهداف التدربب على أرض الواقع بما يحقق الاستفاده الكامله للمعلمين بهدف تحقيق أعلى مستوى  تعليمي للطلاب.

من جانبه أوضحت مرفت عبد العظيم مدير إدارة التدريب بالمديرية إلى البرنامج التدريبى قد  استهدف تدريب عدد 13 معلم ومعلمة كمدرب معتمد من الأكاديميه المهنية للمعلمين كمرحلة أولى فى الفترة من 15 يناير إلى 20 يناير 2025  بمبنى إتحاد الطلاب التابع  لوزارة التربية والتعليم بالقاهرة لتدريب عدد 275 معلم وموجه معتمد ومتميز  بالمرحلة الابتدائية بسوهاج على أساسيات التدريس الفعال والتعليم المتمركز حول الطالب ضمن فاعليات المرحله الثانيه  التى بدأت يوم 22 يناير وانتهت يوم 24 يناير 2025 بواقع 3 أيام تدريبية تمهيدًا  إلى تدريب عدد 200 موجه بالمرحلة الابتدائية على الملاحظة  الصفيه فى 7 قاعات تدريبيه بإدارات ( سوهاج  -طهطا - جهينه - المراغه - أخميم - المنشاه)  على مدار يومين والذى بدأ يوم 26 يناير وينتهى اليوم 27 يناير 2025 استعدادا إلى انطلاق المرحلة الثالثة لتدريب عدد 12267 معلم ومعلمة بمدارس التعليم الابتدائي على مستوى المحافظة  خلال أجازه نصف العام الدراسي على أهداف ومحاور البرنامج التدريبي الخاص بمشروع التعليم من أجل الغد

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