15 فبراير المقبل.. ناصيف زيتون يحتفل بعيد الحب في الأردن بحفل غنائي مميز

يستعد الفنان السوري ناصيف زيتون لإحياء حفل غنائي مميز في الأردن يوم 15 فبراير المقبل، بمناسبة عيد الحب، سيقدم ناصيف خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي يعشقها جمهوره، وذلك ضمن سلسلة حفلات يحييها أبرز نجوم الطرب في مختلف أنحاء العالم.

ناصيف زيتون

مؤخرًا، طرح ناصيف زيتون أغنيتين جديدتين: “بسلام” من كلمات مازن ضاهر وألحان الياس، وتوزيع عمر صباغ، و”خط أحمر” التي تعد أولى أغنياته باللهجة المصرية، والأغنية الأخيرة نالت إعجاب الجمهور، حيث تغزل ناصيف بمصر وشعبها، وظهر الكليب مستعرضًا معالم مصر الشهيرة. الأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى وتوزيع عمر صباغ.





كما أصدر ناصيف عدة أغاني ناجحة أخرى، منها “أنت وأنا” من كلمات عادل رافول وألحان وسام بستاني، و”كذبة ورا كذبة” التي حققت ملايين المشاهدات في وقت قصير، من كلمات فادي أبو خليل وألحان سالم سلامة.

ناصيف دائم الحضور بأعمال مميزة، منها أغنية “بيروت” تضامنًا مع لبنان خلال انفجار المرفأ، وأغنية “كل يوم بحبك” التي تم تقديمها برسوم متحركة. بالإضافة إلى أغنية “مش خايف منك”، التي دعم بها أطفال مرضى السرطان برسالة تحث على الأمل والقوة في مواجهة المرض.