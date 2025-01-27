رامي صبري يشعل أجواء شرم الشيخ بحفل غنائي يوم 31 يناير



يستعد الفنان رامي صبري لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة شرم الشيخ، يوم الجمعة الموافق 31 يناير الجاري، ومن المنتظر أن يقدم لجمهوره مجموعة من أبرز أغانيه التي تجمع بين أعماله القديمة والجديدة، والتي لطالما نالت تفاعلًا كبيرًا من محبيه.

رامي صبري

مؤخرًا، أطلق رامي صبري دويتو غنائي مميز بعنوان “فعلًا ما بيتنسيش” بمشاركة النجم تامر حسني. الأغنية، التي حققت نجاحًا كبيرًا عبر منصة يوتيوب ومختلف منصات الاستماع، جاءت من كلمات عمر تيام، وألحان شادي حسن، وتوزيع وميكس وماستر طارق توكل، مع وتريات تامر غنيم وجيتارات أحمد حسين.

آخر أعمال رامي صبري

أما آخر أعماله الفنية، فكان تتر مسلسل “تيتا زوزو” بأغنية تحمل اسم “أهلي أهلي”، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

وفي ألبومه الأخير “أنا جامد كده كده”، تعاون رامي صبري مع نخبة من الشعراء والملحنين، وضم الألبوم باقة متنوعة من الأغاني. أبرزها:

• “أنا جامد كده كده”: كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، وتوزيع جلال الحمداوي.

• “كداب”: كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع عمرو الخضري.

• “على بالي”: كلمات مصطفى مدكور، ألحان محمد علي ورامي صبري، وتوزيع محمد يسي.

• “فيها إيه”: كلمات محمد عاطف، ألحان رامي صبري، وتوزيع أسامة الهندي.

• “كنا معدين”: كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

• “ما بتحصليش كتير”: كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، وتوزيع أسامة الهندي.

يستمر رامي صبري في تقديم أعمال فنية مميزة تثري الساحة الغنائية، ويؤكد دائمًا على مكانته كأحد أبرز نجوم الأغنية العربية.