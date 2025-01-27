رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة برقم الجلوس

حتى الآن، لم تُعلن بعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وأولياء أمورهم متابعة النتيجة فور صدورها عبر بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة، وذلك بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

ويتاح لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، فور إعلان النتيجة، بزيارة الموقع وإدخال رقم الجلوس الخاص به للاستعلام عن النتيجة.



للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، اتبع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الرسمي وهو بوابة التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عبر الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/

- اختيار المرحلة الدراسية: عند فتح الموقع، اختاري "نتائج امتحانات التعليم الأساسي".

- إدخال بيانات الطالب:

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص.

تأكد من كتابة الرقم بشكل صحيح لتجنب أي خطأ.

الضغط على زر "عرض النتيجة"، وستظهر التفاصيل الكاملة للدرجات.

وفي حال تأخر الإعلان عن النتيجة، يرجى متابعة الموقع بانتظام أو التواصل مع المدرسة للحصول على أي مستجدات.